Napoli | a Sassuolo per continuare la fuga | Spalletti conferma gli undici anti Lazio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldiriparte dalla vittoria con la, forse la miglior partita degli azzurri da quando è cominciata la stagione. Insigne e compagni sfidano il, nel posticipo della 15esima giornata di campionato, in programma questa sera alle 20:45 a Reggio Emilia. Alla vigilia della gara con i neroverdi, l’allenatore ritrova la disponibilità di Politano, guarito dal Covid, e di Ounas, che ha superato l’infortunio muscolare che aveva accusato nelle scorse settimane. Entrambi non partiranno titolari al ‘Mapei Stadium’ ma è possibile, anzi probabile, un loro impiego a partita in corso. La formazione che inizialmente scenderà in campo contro gli uomini di Dionisi è quasi certamente la stessa che ha cominciato la partita con la. Troppo in forma sono apparsi ...