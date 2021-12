Juve, Nedved: «Non ci saranno problemi dentro società» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Se l’inchiesta può avere riflessi dentro la società e all’esterno? Non penso ci saranno problemi all’interno della società. Ai giocatori tocca poco, ho esperienza, guardano ma sono concentrati campo. Per la società non penso, durante tutti questi anni abbiamo vissuto tante difficoltà, tante cose difficili, è una in più”. Lo ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-Juventus a proposito del caso plusvalenze. “Se è la peggiore? Non credo, grosse difficoltà in passato sono state risolte, questo fa parte di essere Juve”. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Se l’inchiesta può avere riflessilae all’esterno? Non penso ciall’interno della. Ai giocatori tocca poco, ho esperienza, guardano ma sono concentrati campo. Per lanon penso, durante tutti questi anni abbiamo vissuto tante difficoltà, tante cose difficili, è una in più”. Lo ha detto il vicepresidente dellantus Pavelai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-ntus a proposito del caso plusvalenze. “Se è la peggiore? Non credo, grosse difficoltà in passato sono state risolte, questo fa parte di essere”.

