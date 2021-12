"Il governo poteva intervenire prima" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Il governo aveva tutto il tempo di intervenire con un decreto di urgenza o con un disegno di legge antidelocalizzazioni che impedisse per l'ennesima volta uno scempio simile". Parola di Dario ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Ilaveva tutto il tempo dicon un decreto di urgenza o con un disegno di legge antidelocalizzazioni che impedisse per l'ennesima volta uno scempio simile". Parola di Dario ...

Advertising

incrinatura : RT @m4gny: L'unico obbligo che il governo poteva e doveva imporre, lo smart working per tutte quelle attività remotizzabili al 100%, non è… - GiadaLegnani : RT @m4gny: L'unico obbligo che il governo poteva e doveva imporre, lo smart working per tutte quelle attività remotizzabili al 100%, non è… - jhullypeereira : RT @m4gny: L'unico obbligo che il governo poteva e doveva imporre, lo smart working per tutte quelle attività remotizzabili al 100%, non è… - MrHeisenberg78 : RT @m4gny: L'unico obbligo che il governo poteva e doveva imporre, lo smart working per tutte quelle attività remotizzabili al 100%, non è… - ilgattoromy1 : RT @m4gny: L'unico obbligo che il governo poteva e doveva imporre, lo smart working per tutte quelle attività remotizzabili al 100%, non è… -

Ultime Notizie dalla rete : governo poteva "Il governo poteva intervenire prima" "Il governo aveva tutto il tempo di intervenire con un decreto di urgenza o con un disegno di legge antidelocalizzazioni che impedisse per l'ennesima volta uno scempio simile". Parola di Dario Salvetti, ...

Covid, alunni e docenti a lezione in mezzo alla corrente d'aria. Giuliani: finestre e porte aperte per garantire il ricambio d'aria - AUDIO "Certo " ha concluso Giuliani " si poteva e doveva fare molto molto molto di più : le istituzioni e il Governo hanno fatto altre scelte. Speriamo solo che adesso che non si arrivi di nuovo alla ...

"Il governo poteva intervenire prima" La Nazione Caos scuola, Draghi interviene sulla dad: retroscena “infuocato” sul dietrofront Scuola retroscena dietrofront: in meno di 24 ore Draghi annulla la circolare con cui si imponeva la quarantena con un solo contagiato.

"Ilaveva tutto il tempo di intervenire con un decreto di urgenza o con un disegno di legge antidelocalizzazioni che impedisse per l'ennesima volta uno scempio simile". Parola di Dario Salvetti, ..."Certo " ha concluso Giuliani " sie doveva fare molto molto molto di più : le istituzioni e ilhanno fatto altre scelte. Speriamo solo che adesso che non si arrivi di nuovo alla ...Scuola retroscena dietrofront: in meno di 24 ore Draghi annulla la circolare con cui si imponeva la quarantena con un solo contagiato.