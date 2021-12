Highlights e gol Inter-Spezia 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Spezia, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro arriva la terza vittoria di fila per i ragazzi di Simone Inzaghi che continuano il grande momento e lo fanno vincendo e convincendo contro l’ex Thiago Motta: a decidere sono le reti, una per tempo, di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. Tante le occasioni create, da segnalare anche una clamorosa traversa di Correa, mentre gli ospiti hanno sfiorato il pareggio con una sola occasione, sul finire di primo tempo e sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’Inter sale a quota 34 punti, in attesa dei risultati di Milan e Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. A San Siro arriva la terza vittoria di fila per i ragazzi di Simone Inzaghi che continuano il grande momento e lo fanno vincendo e convincendo contro l’ex Thiago Motta: a decidere sono le reti, una per tempo, di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. Tante le occasioni create, da segnalare anche una clamorosa traversa di Correa, mentre gli ospiti hanno sfiorato il pareggio con una sola occasione, sul finire di primo tempo e sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’sale a quota 34 punti, in attesa dei risultati di Milan e Napoli. SportFace.

