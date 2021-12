GF Vip | decisione inaspettata di Alex Belli | è pronto a farlo – VIDEO

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nella casa del GF Vip nuovo colpo di scena:ha preso una. L’ex attore di Centrovetrine èNella casa del GF Vip tutto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Alex Belli conferma la sua decisione di lasciare la Casa: lo struggente addio a Soleil Sorge - infoitcultura : GF Vip 6, la decisione sorprende tutti: “A Natale torno a casa” - zazoomblog : Signorini choc è appena arrivata la decisione ufficiale di Mediaset: batosta per tutti i telespettatori del GF Vip… - infoitcultura : GF Vip, Clarissa lascia? Drastica decisione in arrivo - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil prende una sofferta decisione: “non ha più senso stare qui” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip decisione

Corriere dello Sport.it

GFGFVip Grande fratelloMa la piattaforma di microblogging è credibile per i '' con il bollino blu. Obama e Trump, solo ... 'Parag è stato dietro ognicritica che ha contribuito a dare una svolta a questa azienda',...?????? — Dodo (@dododidi25) November 16, 2021. Alex e Soleil che fanno spostare Giacomo per dormire vicini Oggi alle h5 Alex ha detto a Soleil che il 13 dicembre il suo #gfvip finirà. Alex Belli sembr ...L'attrice ha parlato per la prima volta della conclusione della sua battaglia legale che l'ha vista contrapposta al colosso Disney.