“Fuori in barella!”: Milan, che mazzata per il totem di Pioli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non si ferma la sfortuna in casa Milan a livello di infortuni: Kjaer è costretto a lasciare il campo in barella contro il Genoa. Continua a piovere sul bagnato in casa del Milan. Dopo gli importanti infortuni di Rebic e Giroud, si ferma anche Kjaer. Il difensore dopo neanche due minuti di gioco è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non si ferma la sfortuna in casaa livello di infortuni: Kjaer è costretto a lasciare il campo in barella contro il Genoa. Continua a piovere sul bagnato in casa del. Dopo gli importanti infortuni di Rebic e Giroud, si ferma anche Kjaer. Il difensore dopo neanche due minuti di gioco è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

guadaraffa : RT @GoalItalia: Ansia per #Kjaer: fuori in barella dopo 4 minuti di #GenoaMilan ? - milanismoit : ?? #KJAER FUORI IN BARELLA ?? Brutto infortunio per @simonkjaer1989, costretto a uscire dopo pochissimi minuti di… - GoalItalia : Ansia per #Kjaer: fuori in barella dopo 4 minuti di #GenoaMilan ? - fantapiu3 : #Milan: fuori in barella un top #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato #calcio… - Milannews24_com : #Kjaer infortunato -