Donne afghane | la Task Force per affiancarle nella lotta

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nasce in Italia, a Roma il progetto pilota promosso da WIIS Italy: unacomposta dadi tutto il mondo per supportare leloro. Dopo anni di governo occidentale lenon possono accettare di perdere tutti i diritti conquistati con fatica. La Farnesina si fa promotrice del progetto. Una trasformazione, seppur lenta, sembra possibile. Laper supportare i diritti delleLesono assolutamente in grado dire per i propri diritti. Davanti al governo islamico non ci sono più ledel 2001, abituate ad una vita di ...

AGi - Da mesi le ragazzeche frequentavano le scuole superiori sono in attesa che il destino riservi loro qualcosa di ... che escludeva ledalla vita pubblica e dall'accesso all'istruzione ...La Task force che affianca lenella lotta per la loro libertà L'iniziativa coinvolgerà mediatrici di pace, negoziatrici ed esperte di genere e sicurezza, che lavoreranno insieme ad un gruppo digià all'...Un evento per la difesa della libertà e dei diritti umani. Un concerto per le donne e le ragazze afghane. “United. A voice for afghan women and girls” ...AGi - Da mesi le ragazze afghane che frequentavano le scuole superiori sono in attesa che il destino riservi loro qualcosa di meglio del divieto di andare a scuola decretato dai talebani. Vi è però un ...