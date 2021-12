DescriVedendo Sansevero, guide ad hoc per gli ipovedenti. Masucci: Un museo da godere a occhi chiusi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) DescriVedendo Sansevero è il titolo del nuovo progetto del museo Cappella Sansevero, nato grazie alla collaborazione con la l’Associazione Nazionale Subvedenti Odv, a favore delle persone con disabilità visiva. L’iniziativa, che inaugura a partire da dicembre in prossimità della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, è stata presentata questa mattina (martedì 30 novembre) presso il museo Cappella Sansevero da Maria Alessandra Masucci, presidente del museo Cappella Sansevero, Rosa Garofalo, Direzione e Coordinamento progetti Associazione Nazionale Subvedenti Odv e responsabile relazioni esterne di DescriVedendo e Marco Boneschi, curatore del progetto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021)è il titolo del nuovo progetto delCappella, nato grazie alla collaborazione con la l’Associazione Nazionale Subvedenti Odv, a favore delle persone con disabilità visiva. L’iniziativa, che inaugura a partire da dicembre in prossimità della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, è stata presentata questa mattina (martedì 30 novembre) presso ilCappellada Maria Alessandra, presidente delCappella, Rosa Garofalo, Direzione e Coordinamento progetti Associazione Nazionale Subvedenti Odv e responsabile relazioni esterne die Marco Boneschi, curatore del progetto ...

Advertising

ermandomennella : RT @museosansevero: Questa mattina è stato presentato 'DescriVedendo Sansevero' il nuovo progetto del Museo in collaborazione con l’Associa… - cronachecampane : Museo Cappella Sansevero, al via il nuovo progetto di inclusione sociale DescriVedendo Sansevero #CronacadiNapoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSEO CAPPELLA SANSEVERO - Al via il nuovo progetto di inclusione sociale DescriVedendo Sansevero - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSEO CAPPELLA SANSEVERO - Al via il nuovo progetto di inclusione sociale DescriVedendo Sansevero - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSEO CAPPELLA SANSEVERO - Al via il nuovo progetto di inclusione sociale DescriVedendo Sansevero -