Moggi: contro il Napoli, Sarri è sembrato più in confusione dei giocatori della Lazio (Di martedì 30 novembre 2021) Su Libero, Luciano Moggi commenta Napoli-Lazio di domenica sera e, in generale, il cammino della squadra di Luciano Spalletti. “Un cammino altalenante di entrambe che poteva far prevedere una partita di scarsi contenuti tecnici. Invece il Napoli, nel segno di Maradona, a cui è dedicata la statua nello stadio, ha cominciato dando spettacolo, e con un giro palla ad alta velocità, ha costretto i laziali a correre a vuoto per quasi tutta la partita”. Su tutti, sono risaltati, scrive, Mertens e Lobotka, che hanno dimostrato di saper sostituire degnamente Osimhen e Anguissa. “della Lazio possiamo dire che ci è sembrata una squadra in confusione e forse il suo allenatore ancor di più dei giocatori. Gli scivolamenti a metà campo non erano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 novembre 2021) Su Libero, Lucianocommentadi domenica sera e, in generale, il camminosquadra di Luciano Spalletti. “Un cammino altalenante di entrambe che poteva far prevedere una partita di scarsi contenuti tecnici. Invece il, nel segno di Maradona, a cui è dedicata la statua nello stadio, ha cominciato dando spettacolo, e con un giro palla ad alta velocità, ha costretto i laziali a correre a vuoto per quasi tutta la partita”. Su tutti, sono risaltati, scrive, Mertens e Lobotka, che hanno dimostrato di saper sostituire degnamente Osimhen e Anguissa. “possiamo dire che ci è sembrata una squadra ine forse il suo allenatore ancor di più dei. Gli scivolamenti a metà campo non erano ...

Advertising

tiramolla2005 : Attaccare @juventusfc è uno sport Nazionale e rende parecchio! #Finoallafine sempre e comunque ?? soli contro tutt… - Pall_Gonfiato : #Moggi si scaglia contro le continue accuse alla #Juventus - CristianoLomon1 : @janavel7 @repubblica Oramai fai tweet assolutamente insensati. Metti in mezzo Conte e Travaglio ovunque. Mi sembri… - fortynineboris : @MCaronni Sisi e calciopoli è un complotto contro Moggi. - fortynineboris : @mirkonicolino Pazzesco come voi giuventini trovate sempre la scusa per apparire innocenti ao,per voi calciopoli CA… -