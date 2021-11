La tempesta Arwen mette in ginocchio il Regno Unito: 66 mila case senza elettricità e strage di cuccioli di foca (Di martedì 30 novembre 2021) Giorni dopo il passaggio della tempesta Arwen continuano ad esserci gravi disagi in tutto i l Regno Unito . Circa 66.000 case sono rimaste senza energia elettrica e sulle coste scozzesi cono apparse ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) Giorni dopo il passaggio dellacontinuano ad esserci gravi disagi in tutto i l. Circa 66.000sono rimasteenergia elettrica e sulle coste scozzesi cono apparse ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tempesta Arwen in Gb, 60 persone bloccate due giorni in un pub. Erano lì per il concerto di una cover band degli Oa… - pamy12001 : Gb: tempesta Arwen, 60 persone bloccate due giorni in un pub - Mondo - ANSA - gazzettamantova : Regno Unito, lo Yorkshire coperto di neve mentre la tempesta Arwen colpisce il Paese Il paesaggio dello Yorkshire –… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Tempesta in Gran Bretagna, 60 persone bloccate due giorni in un pub - Europa - ANSA - HouseReporterIT : RT @Agenzia_Ansa: Tempesta Arwen in Gb, 60 persone bloccate due giorni in un pub. Erano lì per il concerto di una cover band degli Oasis, b… -