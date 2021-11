Al via Love is in The Air 2 su Canale5 con un salto temporale di cinque anni (Di martedì 30 novembre 2021) Novità in arrivo nel pomeriggio di Canale5 con il ‘debutto’ di Love is In The Air 2. Non ci sarà alcuno stacco della messa in onda tra la prima e la seconda stagione della serie turca e questo vuol dire che i fan si troveranno catapultati direttamente cinque anni dopo i fatti del ‘finale’ con Eda e Kiraz di stanza a Sile dove la protagonista lavora come architetta paesaggista per un hotel. Nello stesso posto ritroveremo Ayfer e Melo dipendenti in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. E Serkan? Il protagonista di Love is in The Air è riuscito a sconfiggere il tumore al cervello e continua a lavorare a Istanbul al fianco di Piril. I due si troveranno presto alle prese con il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile e a quel punto, arrivato nella cittadina, si imbatte in una bambina ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Novità in arrivo nel pomeriggio dicon il ‘debutto’ diis In The Air 2. Non ci sarà alcuno stacco della messa in onda tra la prima e la seconda stagione della serie turca e questo vuol dire che i fan si troveranno catapultati direttamentedopo i fatti del ‘finale’ con Eda e Kiraz di stanza a Sile dove la protagonista lavora come architetta paesaggista per un hotel. Nello stesso posto ritroveremo Ayfer e Melo dipendenti in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. E Serkan? Il protagonista diis in The Air è riuscito a sconfiggere il tumore al cervello e continua a lavorare a Istanbul al fianco di Piril. I due si troveranno presto alle prese con il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile e a quel punto, arrivato nella cittadina, si imbatte in una bambina ...

