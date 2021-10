Tragedia in Abruzzo, l’ultimo saluto alla piccola Sofia: domani i funerali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sofia è volata in cielo troppo presto: si è spenta alla tenera età di cinque anni, mentre stava giocando. I suoi genitori, mamma Giorgia e papà Federico, avevano organizzato una gita fuori porta, in Abruzzo, per passare una domenica all’aria aperta in compagnia dei parenti. Mai avrebbero pensato o voluto che quella sarebbe stata l’ultima giornata della loro piccola Mimmi. L‘ultimo saluto alla bimba si terrà domani, 21 ottobre 2021, nella Chiesa di Santa Maria del Ponte e San Giuseppe nel quartiere di Roma Centro Giano. I funerali si terranno domani alle 12.30. La redazione, come dal primo istante in cui ha appreso la notizia, si stringe al dolore della famiglia. Leggi anche: Travolge e uccide un 37enne sull’Anagnina, il pirata della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è volata in cielo troppo presto: si è spentatenera età di cinque anni, mentre stava giocando. I suoi genitori, mamma Giorgia e papà Federico, avevano organizzato una gita fuori porta, in, per passare una domenica all’aria aperta in compagnia dei parenti. Mai avrebbero pensato o voluto che quella sarebbe stata l’ultima giornata della loroMimmi. L‘ultimobimba si terrà, 21 ottobre 2021, nella Chiesa di Santa Maria del Ponte e San Giuseppe nel quartiere di Roma Centro Giano. Isi terrannoalle 12.30. La redazione, come dal primo istante in cui ha appreso la notizia, si stringe al dolore della famiglia. Leggi anche: Travolge e uccide un 37enne sull’Anagnina, il pirata della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bimba di cinque anni muore travolta da una porta di calcio in Abruzzo. Tragedia a Rocca di Botte in un campo sporti… - CorriereCitta : Tragedia in Abruzzo, l’ultimo saluto alla piccola Sofia: domani i funerali - OstiaTv : Tragedia in #Abruzzo: bimba di 5 anni muore schiacciata dalla porta di ferro di un campo di calcio - Ostia TV - AvezzanoTw : #RoccaDiBotte · La tragedia della piccola Sofia morta a 5 anni, la Procura di #Avezzano apre fascicolo per omicidio… - abruzzoweb : TRAGEDIA A ROCCA DI BOTTE, TRAVOLTA DA PORTA DA CALCIO: BIMBA DI 5 ANNI MUORE IN UN CAMPO SPORTIVO -