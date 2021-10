Steve Bannon si è rifiutato di testimoniare sull' assalto del 6 gennaio | rischia l' incriminazione

Advertising

fattoquotidiano : Steve Bannon, l’ex consigliere di Trump si rifiuta di testimoniare sull’assalto al Congresso Usa: è accusato di olt… - repubblica : Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia l'incriminazione - HuffPostItalia : Steve Bannon rischia l'incriminazione: si è rifiutato di testimoniare sull'assalto a Capitol Hill - florianademiche : RT @ilriformista: La testimonianza dello stratega era stata richiesta per valutare se Trump avesse favorito il gruppo dei sostenitori che p… - ACmcoppola : RT @pierremele70: House Capitol attack committee votes to recommend Steve Bannon prosecution -

questa volta rischia davvero grosso. L'ex controverso stratega di Donald Trump, è accusato di oltraggio al Congresso americano dalla commissione che indaga sull'assalto a Capitol Hill del ...Lo ha chiesto la commissione che indaga sull'attacco al Campidoglio, a causa del rifiuto dell'ex stratega di Trump di ...Attentato contro un autobus militare nella capitale siriana Damasco, due migranti trovati morti al confine tra Austria e Ungheria, 116 vittime nelle alluvioni in India e Nepal. Leggi ...L’ex consigliere del tycoon potrebbe essere quindi anche arrestato per il mancato rispetto del mandato di comparizione. In caso di approvazione, la questione passerà poi al Dipartimento di Giustizia, ...