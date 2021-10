Sorpresa | i Verdi tornano nei consigli comunali

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I, con Europa Verde, dopo un’assenza di oltre 10 anni rineidi molte città italiane da Roma, Bologna, Napoli e Milano e tante altre, eleggendo 57ere/i. Ihanno vissuto una profonda crisi che viene da lontano che si manifestò nel 2008 con l’uscita dal parlamento e poi a seguire dalle istituzioni europee, regionali e. I risultati di queste ultime amministrative, insieme alle europee del 2019 e le ultime regionali, indicano una ripresa del voto verso i, non è certamente l’onda verde europea, ma fa ben sperare per un’ulteriore crescita e rafforzamento della presenza ecologista in Italia che avrà come prossimi obiettivi le elezioni amministrative della primavera 2022 e le elezioni politiche 2023 ...