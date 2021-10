Salernitana | piazza divisa sull' esonero di Castori

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladellarestariguardo l’di Fabrizioe anche in società sembrano essere nate delle contrapposizioni: da un lato l’amministratore unico Ugo Marchetti fautore del divorzio (e che c’è da dire negli ultimi giorni ha perso di gradimento nell’ambiente), dall’altro il direttore generale Angelo Fabiani che fino a pochi giorni fa aveva blindato lo staff tecnico assicurando chegodesse della più totale fiducia. Tra i tifosi c’è chi reputa giusto l’del marchigiano dopo sei sconfitte in otto partite e chi invece lo riteneva l’unico in grado di compiere il secondo miracolo dopo l’impresa della promozione. La foto che lo ritrae in solitudine su una panchina, visibilmente contrariato, ha alzato di molto il suo indice di ...