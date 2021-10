Riforma Pensioni 2022: Quota 104 lo scenario più probabile? Addio Opzione donna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il documento programmatico di bilancio per la prossima manovra da parte del Governo è stato approvato, ma sulla Riforma delle Pensioni non si è giunti ad un accordo, e la Quota 104 resta lo scenario più probabile ma non è sicuro. La manovra di bilancio del 2022 si sta definendo in queste ore e nei prossimi giorni si attende il varo da parte del Consiglio dei Ministri. Vediamo le ipotesi e cosa succederà a Opzione donna e Ape social, anche se come ha dichiarato il deputato della Lega Giorgetti: “Nessuna decisione è stata presa. Escluso un ritorno alla Fornero“. Ultime novità Riforma Pensioni oggi 20 ottobre: scontro su Quota 104 e Quota 102, niente Opzione ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il documento programmatico di bilancio per la prossima manovra da parte del Governo è stato approvato, ma sulladellenon si è giunti ad un accordo, e la104 resta lopiùma non è sicuro. La manovra di bilancio delsi sta definendo in queste ore e nei prossimi giorni si attende il varo da parte del Consiglio dei Ministri. Vediamo le ipotesi e cosa succederà ae Ape social, anche se come ha dichiarato il deputato della Lega Giorgetti: “Nessuna decisione è stata presa. Escluso un ritorno alla Fornero“. Ultime novitàoggi 20 ottobre: scontro su104 e102, niente...

Advertising

diMartedi : #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Do… - lorandreoli : RT @lucianocapone: Da Quota 100 a Quota 102. Da Mario Draghi, che da presidente della Bce nella famosa “lettera” invocò la necessità di un… - nalial : RT @MassimoFranchi: #Pensioni Il 'governo dei migliori' ha inventato un modo per non nominare la riforma #Fornero La chiama 'regime ordinar… - PulcinoRossoner : RT @lucianocapone: Da Quota 100 a Quota 102. Da Mario Draghi, che da presidente della Bce nella famosa “lettera” invocò la necessità di un… - max_blue : RT @lucianocapone: Da Quota 100 a Quota 102. Da Mario Draghi, che da presidente della Bce nella famosa “lettera” invocò la necessità di un… -