Quale futuro per i diritti tv del calcio? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Partire dal finale può aiutare a capire il valore degli interessi nel campo dei diritti Tv della Serie A. Ieri, negli ultimi minuti di assemblea, riferiscono le agenzie, Samp e Genoa hanno riaperto il tema degli highlight a pagamento (dopo la richiesta di Sky di rimetterli all'asta, ndr), chiedendo che venga trattato in un'apposita assemblea nelle prossime settimane. E dire che, nei commenti a caldo, era uscita una (più o meno) velata reciproca soddisfazione tra Dazn e i club della massima serie. Le settimane difficili del calcio in streaming Un passo indietro. Non sono settimane facili per Dazn. Anche durante la pausa del campionato, un errore di EI Tower, che si occupa della distribuzione del segnale per Juventus TV, ha mandato in onda la puntata di Forum al posto dell'amichevole dei bianconeri. Immagini diventate virali sui social network ma ...

Navigazione sul Garda: quale futuro? – Gardapost gardapost Quale futuro per i diritti tv del calcio? Non sono settimane facili per Dazn, ma lo streaming non sembra in discussione. I trend del mercato e le (possibili) future mosse della Lega di Serie A ...

