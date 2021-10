No green pass, in piazza a Trieste anche un palco con luci e musica dal vivo. E un gruppo intona la canzone della protesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I manifestanti No green pass che da alcuni giorni stanno protestando in piazza dell’Unità a Trieste contro il certificato verde hanno montato davanti al Municipio un palco per la musica dal vivo, con tanto di casse e luci e amplificazioni. In serata sul palco è salito un gruppo che ha intonato una sorta di inno della protesta, davanti a centinaia di persone. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, si è trattata di un’iniziativa non autorizzata, dal momento che né il Comune, né la Questura hanno ricevuto alcuna richiesta in merito per il montaggio e per l’occupazione del suolo pubblico, e di conseguenza non hanno rilasciato le relative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I manifestanti Noche da alcuni giorni stannondo indell’Unità acontro il certificato verde hanno montato davanti al Municipio unper ladal, con tanto di casse ee amplificazioni. In serata sulè salito unche hato una sorta di inno, davanti a centinaia di persone. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, si è trattata di un’iniziativa non autorizzata, dal momento che né il Comune, né la Questura hanno ricevuto alcuna richiesta in merito per il montaggio e per l’occupazione del suolo pubblico, e di conseguenza non hanno rilasciato le relative ...

