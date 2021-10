LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Maresca in corsa per la finale, Lodadio a rischio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.42 Il filippino Carlos Yulo vola al comando alle parallele pari con 15.566 (6.4). 12.41 SALVATORE Maresca si issa in sesta posizione agli anelli! 14.666 per l’esercizio dal campano, partito da 6.2. L’azzurro ha commesso qualche piccolissima sbavatura, ma si mette in una posizione in cui può ambire alla finale. Marco Lodadio scivola in ottava posizione ed è sull’orlo del baratro: deve sperare che nessuno lo superi, altrimenti addio atto conclusivo. 12.38 Marco Lodadio esegue un buon esercizio e tiene brillantemente le posizioni di forza, ma purtroppo commette un piccolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI 12.42 Il filippino Carlos Yulo vola al comando alle parallele pari con 15.566 (6.4). 12.41 SALVATOREsi issa in sesta posizione agli anelli! 14.666 per l’esercizio dal campano, partito da 6.2. L’azzurro ha commesso qualche piccolissima sbavatura, ma si mette in una posizione in cui può ambire alla. Marcoscivola in ottava posizione ed è sull’orlo del baratro: deve sperare che nessuno lo superi, altrimenti addio atto conclusivo. 12.38 Marcoesegue un buon esercizio e tiene brillantemente le posizioni di forza, ma purtroppo commette un piccolo ...

