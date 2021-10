Juventus-Roma 1-0, Cesari sul rigore: “Orsato doveva dare vantaggio e la mano era involontaria” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) rigore, vantaggio o non vantaggio? L’episodio più discusso riguardo al match di domenica scorsa tra Juventus e Roma, terminato 1-0 a favore dei bianconeri, è sicuramente il rigore che è stato assegnato alla Roma a fine primo tempo e che Veretout ha sbagliato, facendosi parare la conclusione da Szczesny. L’arbitro Daniele Orsato, infatti, ha subito fischiato il penalty non appena Mkhitaryan è stato atterrato da Szczesny, ma qualche secondo dopo Abraham ha messo il pallone in rete. Durante l’intervallo Cristante ha chiesto all’arbitro come mai non non abbia lasciato il vantaggio e il direttore di gara pare abbia affermato, da quanto ripreso, che sui rigori non si concede mai vantaggio. A proposito di ciò ha avuto modo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)o non? L’episodio più discusso riguardo al match di domenica scorsa tra, terminato 1-0 a favore dei bianconeri, è sicuramente ilche è stato assegnato allaa fine primo tempo e che Veretout ha sbagliato, facendosi parare la conclusione da Szczesny. L’arbitro Daniele, infatti, ha subito fischiato il penalty non appena Mkhitaryan è stato atterrato da Szczesny, ma qualche secondo dopo Abraham ha messo il pallone in rete. Durante l’intervallo Cristante ha chiesto all’arbitro come mai non non abbia lasciato ile il direttore di gara pare abbia affermato, da quanto ripreso, che sui rigori non si concede mai. A proposito di ciò ha avuto modo ...

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - forumJuventus : #JuventusRoma, ululati razzisti verso Kean da parte del settore ospiti ? - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Gli arbitri della nona giornata: a Massa Roma-Napoli, Mariani dirigerà Inter-Juventus - mirkogiovio : SCUDETTI+COPPE ITALIA ultimi 10 anni: Juventus 14 Napoli 3 Lazio 2 Inter 1 Milan 0 Roma 0 -