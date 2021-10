In pensione a 64 anni, addio quota 100. Più controlli preventivi sul Reddito di cittadinanza: i primi passi della prima Manovra di Draghi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prima Manovra del governo Draghi manderà definitamente in pensione quota 100, dopo appena due anni di vita. La riforma bandiera del governo Lega-M5s di fatto è destinata lasciare il posto a qualcosa che assomiglia un po’ di più alla riforma Fornero, con l’età per andare in pensione che sale a partire dal 2022 a 64 anni e poi a 66 nel 2023. Un percorso inevitabile, contro cui comunque la Lega ha tutte le intenzione di tornare in trincea, quantomeno per rallentarlo. La linea Draghi–Franco però è ormai chiara: la scalone di 5 anni che si sarebbe creato da gennaio, proprio in virtù della legge Fornero tutt’ora in vigore, sarà smorzato fissando l’età per andare in pensione riservata ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladel governomanderà definitamente in100, dopo appena duedi vita. La riforma bandiera del governo Lega-M5s di fatto è destinata lasciare il posto a qualcosa che assomiglia un po’ di più alla riforma Fornero, con l’età per andare inche sale a partire dal 2022 a 64e poi a 66 nel 2023. Un percorso inevitabile, contro cui comunque la Lega ha tutte le intenzione di tornare in trincea, quantomeno per rallentarlo. La linea–Franco però è ormai chiara: la scalone di 5che si sarebbe creato da gennaio, proprio in virtùlegge Fornero tutt’ora in vigore, sarà smorzato fissando l’età per andare inriservata ai ...

Advertising

ValentinoSosse1 : RT @Ricchei: @lucianocapone Ok, ma anche far andare la gente in pensione a 70 anni non mi sembra una soluzione praticabile. Questa demagogi… - CAGLIARILIVEAPP : Milano. Nasconde per 2 anni nell’armadio il cadavere della mamma per incassarne la pensione. - danilodelfio : Ho scoperto che andrò in pensione a 70 anni...che bel paese! Grazie @INPS_it - nanni61mo : RT @LImpennata: @GuidoCrosetto Che gli statali andranno in pensione prima, e verranno sostituiti in numero 1:1 se non di più per prendere v… - _kuball_ : @Il_Vitruviano @Chiappuz @PMO_W @filippo_nesi Altra cosa, è ora di disfarsi del concetto stesso di pensione integra… -