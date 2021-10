Il gruppo di lobby Blockchain esorta i legislatori ad essere neutrali dal punto di vista tecnologico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova regolamentazione è giustificata solo se attenua fattori di rischio precedentemente non affrontati, la lettera ha dichiarato L'importante gruppo di difesa della valuta digitale e della Blockchain, la Camera del Commercio Digitale, ha presentato un piano d'azione in sei punti chiedendo al gruppo di lavoro del presidente sui mercati finanziari di adottare un approccio tecnologicamente neutrale verso la regolamentazione delle stablecoin. In una lettera di 17 pagine al gruppo di lavoro che include i regolatori del Dipartimento del Tesoro e della Federal Reserve, il gruppo di lobby di alto profilo ha sostenuto che le stablecoin con ancoraggio al dollaro non rappresentano una minaccia sistemica al sistema finanziario. La lettera ha anche spiegato che tutte le future azioni di ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova regolamentazione è giustificata solo se attenua fattori di rischio precedentemente non affrontati, la lettera ha dichiarato L'importantedi difesa della valuta digitale e della, la Camera del Commercio Digitale, ha presentato un piano d'azione in sei punti chiedendo aldi lavoro del presidente sui mercati finanziari di adottare un approccio tecnologicamente neutrale verso la regolamentazione delle stablecoin. In una lettera di 17 pagine aldi lavoro che include i regolatori del Dipartimento del Tesoro e della Federal Reserve, ildidi alto profilo ha sostenuto che le stablecoin con ancoraggio al dollaro non rappresentano una minaccia sistemica al sistema finanziario. La lettera ha anche spiegato che tutte le future azioni di ...

