Il Cacciatore 3: Francesco Montanari torna su Rai 2 con le new entry Linda Caridi e Peppino Mazzotta

Saverio Barone (Francesco Montanari), Il Cacciatore ispirato al magistrato Alfonso Sabella e al suo romanzo autobiografico Cacciatore di Mafiosi. E non è più quello di una volta: il personaggio della fiction Cross Productions e Beta – che è valso al suo interprete il premio Flaiano e quello come miglior attore protagonista a Canneseries – dal 2018 ad oggi ha visto trasformarsi la sua vita privata e la Mafia che ha sempre combattuto, così dovrà trovare adesso un nuovo equilibrio e un modo diverso per portare avanti il proprio lavoro. Diretti da Davide Marengo e Fabio Paladini, gli otto episodi della terza stagione debuttano questa sera alle 21.25

