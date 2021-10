“Ho deciso di restare”: l’allenatore snobba il Newcastle! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime settimane, i nomi accostati alla squadra dello sceicco Bin Salman sono molteplici. Ad esempio, Brendan Rodgers, secondo i tabloid, sarebbe infatti entrato nelle grazie dei Magpies. l’allenatore nordirlandese avrebbe, però, respinto la proposta del Newcastle in attesa della chiamata del Manchester City per il post Guardiola. Un altro nome presente nella lista dei bianconeri è quello di Josè Mourinho che, come riporta Fabrizio Romano, in diretta a Sky Sport, ha voluto chiarire la propria posizione a riguardo: “Lavoro nel Newcastle? Ho deciso di restare, non me ne vado. Ho firmato per un progetto triennale con la Roma e non lascerò i miei giocatori“. Mourinho, Roma, Newcastle Parole d’amore che faranno di sicuro piacere ai tifosi della Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime settimane, i nomi accostati alla squadra dello sceicco Bin Salman sono molteplici. Ad esempio, Brendan Rodgers, secondo i tabloid, sarebbe infatti entrato nelle grazie dei Magpies.nordirlandese avrebbe, però, respinto la proposta del Newcastle in attesa della chiamata del Manchester City per il post Guardiola. Un altro nome presente nella lista dei bianconeri è quello di Josè Mourinho che, come riporta Fabrizio Romano, in diretta a Sky Sport, ha voluto chiarire la propria posizione a riguardo: “Lavoro nel Newcastle? Hodi, non me ne vado. Ho firmato per un progetto triennale con la Roma e non lascerò i miei giocatori“. Mourinho, Roma, Newcastle Parole d’amore che faranno di sicuro piacere ai tifosi della Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

