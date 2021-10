Esplosione in uno studio dentistico durante un intervento: feriti gravi, coinvolta una 14enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un’Esplosione all’interno di uno studio dentistico, durante un intervento su un paziente, avrebbe causato il grave ferimento di due persone a Ospitaletto, nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito finora, tra i presenti coinvolti ci sarebbe anche una ragazzina di 14 anni. Spunta una ricostruzione su quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri. Esplosione in uno studio dentistico durante un intervento Il fatto sarebbe accaduto poche ore fa in uno studio medico dentistico mentre era in corso un intervento su un paziente. Nell’Esplosione registrata a Ospitaletto, in provincia di Brescia, un dentista e un assistente sarebbero rimasti gravemente ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un’all’interno di unounsu un paziente, avrebbe causato il grave ferimento di due persone a Ospitaletto, nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito finora, tra i presenti coinvolti ci sarebbe anche una ragazzina di 14 anni. Spunta una ricostruzione su quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri.in unounIl fatto sarebbe accaduto poche ore fa in unomedicomentre era in corso unsu un paziente. Nell’registrata a Ospitaletto, in provincia di Brescia, un dentista e un assistente sarebbero rimasti gravemente ...

