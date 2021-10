Di Insigne conosciamo tutto e a memoria: pregi e difetti. Sperare che cambi è del tutto inutile (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ennesimo, almeno nell’ultimo anno solare, errore dal dischetto di Lorenzo Insigne ha generato un dibattito abbastanza nutrito. Sin dal dopopartita con il Torino Spalletti è stato invitato a prendere posizione sull’argomento e lo ha fatto a modo suo, indicando una sola possibile soluzione: il rigorista continuerà ad essere il capitano. Molto più variegate sono state le opinioni di giornalisti e tifosi. Nel calcio parlato direi che la maggioranza ha invitato il 24 azzurro a farsi da parte, anche se non ho visto proposte di soluzioni alternative. Il paragone con Ibrahimovic e Kessié “Se perfino Ibra ad un certo punto si è reso conto di dover cedere il ruolo di rigorista a Kessié, a maggior ragione può farlo Insigne”, è una delle argomentazioni che più ho sentito tirare in ballo. Peccato però che nel Milan Kessié tiri i rigori dal 2017 e sia arrivato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ennesimo, almeno nell’ultimo anno solare, errore dal dischetto di Lorenzoha generato un dibattito abbastanza nutrito. Sin dal dopopartita con il Torino Spalletti è stato invitato a prendere posizione sull’argomento e lo ha fatto a modo suo, indicando una sola possibile soluzione: il rigorista continuerà ad essere il capitano. Molto più variegate sono state le opinioni di giornalisti e tifosi. Nel calcio parlato direi che la maggioranza ha invitato il 24 azzurro a farsi da parte, anche se non ho visto proposte di soluzioni alternative. Il paragone con Ibrahimovic e Kessié “Se perfino Ibra ad un certo punto si è reso conto di dover cedere il ruolo di rigorista a Kessié, a maggior ragione può farlo”, è una delle argomentazioni che più ho sentito tirare in ballo. Peccato però che nel Milan Kessié tiri i rigori dal 2017 e sia arrivato ...

