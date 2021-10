Covid | subvariante Delta Ay4 2 che allarme il Regno Unito diagnosticata in Israele

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid subvariante

Gazzetta del Sud

Il governo britannico sta "monitorando da vicino" laDelta del, AY4.2, sospettata di essere una concausa dell'impennata di contagi nel Regno Unito, arrivata nei giorni scorsi a ...... ma gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che circa il 6% dei casisequenziati sono ora di ... Secondo quanto riportano i media britannici, questa '' sembra contenere mutazioni che ...La subvariante della mutazione Delta del coronavirus, che sta mettendo in allarme il Regno Unito, è stata diagnosticata Israele: è stata trovata in un ragazzino 11enne, arrivato dalla Moldavia, interc ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Torna ipotesi terza dose per tutti. In Inghilterra 200 morti al giorno. LIVE ...