Youth League 2021/2022: l'Inter batte lo Sheriff Tiraspol e resta in vetta

l'Inter U19 soffre nel finale ma batte lo Sheriff di Tiraspol nel match della terza giornata di Youth League 2021/2022. I nerazzurri passano in vantaggio a inizio secondo tempo con Casadei e trovano il raddoppio grazie a una sfortunata autorete di Carmanov su evoluzione da calcio d'angolo al 67?. Nel finale Pogreban segna la rete che dimezza lo svantaggio per i moldavi, ma i ragazzi di Chivu difendono con ordine e portano a casa una vittoria importante per gli sviluppi del girone. Già, perché con questo successo i nerazzurri si portano a quota 7 punti in classifica e restano al primo posto del girone. Con un successo anche al ritorno in casa dei moldavi, la lotta per il primo posto, l'unico che qualifica direttamente per gli ottavi ...

Youth League, le formazioni di Inter-Sheriff Inter Sito Ufficiale Youth League, Inter prima nel Girone D: Sheriff battuto 2-1 MILANO - Grazie alla vittoria sullo Sheriff, e al contemporaneo passo falso del Real Madrid, l'Inter di Christian Chivu conquista la vetta del Girone D della Youth League. Casadei ed Hoti siglano il ...

