Whirlpool, Orlando s’impegna: no licenziamenti (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono arrivati a Roma per la ventesima volta i 340 operai rimasti di Whirlpool Napoli. Dopo la beffa di venerdì con Giorgetti a Varese e l’azienda che non ha ceduto, facendo scadere la procedura di licenziamento, ieri è stato il ministro Andrea Orlando «a garantire per il governo» intervenendo al tavolo al Mise con i sindacati. «Non ci sarà soluzione di continuità, i lavoratori non saranno licenziati: o passeranno direttamente al consorzio che reindustrializzerà la fabbrica di via Argine o … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono arrivati a Roma per la ventesima volta i 340 operai rimasti diNapoli. Dopo la beffa di venerdì con Giorgetti a Varese e l’azienda che non ha ceduto, facendo scadere la procedura di licenziamento, ieri è stato il ministro Andrea«a garantire per il governo» intervenendo al tavolo al Mise con i sindacati. «Non ci sarà soluzione di continuità, i lavoratori non saranno licenziati: o passeranno direttamente al consorzio che reindustrializzerà la fabbrica di via Argine o … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiNews : Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori di #Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona che sono arriva… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Whirlpool, garantiremo continuità per i lavoratori. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Andre… - news_mondo_h24 : Whirlpool, Orlando: “Lavoriamo per continuità occupazionale” - AndyT_90 : Che sia la volta buona? #Whirlpool: Orlando, garantiremo continuità per lavoratori - DividendProfit : Whirlpool: Orlando, garantiremo continuità per lavoratori – Economia -