Vasco Rossi, tornano i live: a ruba i biglietti per la nuova data a Napoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mentre 'Siamo qui', il nuovo singolo di Vasco Rossi on air e online da tre giorni, è già una hit, vanno a ruba i biglietti per le nuove date del tour Vasco live '22: dopo Trento che ospiterà la prima, anche le cinque nuove date, rese note pochi giorni fa, e messe in vendita dal 13 ottobre, Napoli, Bari, Ancona, Messina e Torino, si avvicinano rapidamente al sold out. Attualmente è di 580.000 il totale dei biglietti venduti, inclusi quelli per le date riprogrammate al 2022 con biglietti già acquistati e ancora validi, di Milano, Firenze, Imola e Roma, queste quattro sold out. In tutto sono 11 le date del Vasco live Tour '22, partono da Trento e ...

