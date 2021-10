Trieste | continua il presidio No Green Pass in Piazza Unità

Advertising

MediasetTgcom24 : Green pass, i portuali di Trieste: 'Il presidio continua, non si molla' #Greenpass - DavidPuente : Ostaggi dei NoVax - LauroC69 : RT @NoudMaas1: Cari abitanti della città di #Trieste , qui in Olanda ma anche nel resto del mondo vi stiamo guardando. Continua a resistere… - Venere781 : RT @NoudMaas1: Cari abitanti della città di #Trieste , qui in Olanda ma anche nel resto del mondo vi stiamo guardando. Continua a resistere… - Georges_Resist : RT @RadioGenova: Continua la mattanza a Trieste. Fermare subito questo massacro! -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste continua

Agenzia ANSA

Dopo lo sgombero di lunedì al porto die il corteo e sit - in in Piazza Unità d'Italia un gruppo di attivisti è rimasto nel luogo simbolo della città in presidio. Una cinquantina di persone ha dormito nella piazza. La forze dell'......dev'essere considerato una risposta 'politica' ad un sistema di partiti cui sia dire, ... Quelle 'distorte' dai neofascisti, oppure quelle di Milano e difrutto di un insieme di ...Non si ferma la protesta no Green pass a Trieste. Ieri sera parte dei manifestanti presenti in piazza Unità si è trasferita nel Porto vecchio per continuare il presidio, in accordo ...Prosegue la protesta no Green pass a Trieste. Parte dei manifestanti si è trasferita nel Porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri invece sono rimasti nella piazza, d ...