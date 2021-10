Traffico Roma del 19-10-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilper circa un chilometro si sta in coda sulla via Ostiense direzione Eur tra via Cesare Frugoni e via delle Tre Fontane sempre in zona si rallenta anche su via dell’Aeronautica è in via Laurentina all’altezza della stazione metro sempre verso il centro code poi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tuscolana code che ritroviamo anche sulla via Flaminia Ma in questo caso per lavori direzione centro Tre a Prima Porta e il centro Rai di Saxa Rubra ancora in corso la manifestazione Piazza della Repubblica la piazza è ancora chiusa alcosì come lo è via Nazionale deviate le linee di bus di zona ma anche quelle in partenza da Termini il tutto dovrà concludersi intorno alle 15 bene per il momento è tutto ma per i dettagli di ...