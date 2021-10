Sky WiFi in offerta a 24,90€ per i primi 18 mesi (Di martedì 19 ottobre 2021) Sky WiFi in offerta al costo di 24,90€ per i primi 18 mesi, in offerta anche l’attivazione che costa 29€ invece di 49€ per passare alla rete fibra di Open Fiber per navigare con velocità fino a 1 Gbps e utilizzare i pacchetti di Sky. Da Sky Sport a Sky TV, puoi includere i pacchetti che preferisci con la proposta di Sky, ma puoi attivare anche solo la fibra di casa. Se già conosci i pacchetti Sky e le tariffe per il fisso, puoi attivare l’offerta cliccando sul tasto seguente. offerta Flash Sky WiFi Fibra Tim contro fibra Vodafone: quale scegliere Sky WiFi in offerta a 24,90€ il costo poi passa a 29,90€. La tariffa permette di usufruire della rete di Open Fiber per navigare su Internet a 1 Gbps e chiamare, include ... Leggi su pantareinews (Di martedì 19 ottobre 2021) Skyinal costo di 24,90€ per i18, inanche l’attivazione che costa 29€ invece di 49€ per passare alla rete fibra di Open Fiber per navigare con velocità fino a 1 Gbps e utilizzare i pacchetti di Sky. Da Sky Sport a Sky TV, puoi includere i pacchetti che preferisci con la proposta di Sky, ma puoi attivare anche solo la fibra di casa. Se già conosci i pacchetti Sky e le tariffe per il fisso, puoi attivare l’cliccando sul tasto seguente.Flash SkyFibra Tim contro fibra Vodafone: quale scegliere Skyina 24,90€ il costo poi passa a 29,90€. La tariffa permette di usufruire della rete di Open Fiber per navigare su Internet a 1 Gbps e chiamare, include ...

Advertising

giannifioreGF : #SkyWiFi in offerta a 24,90€ per i primi 18 mesi: - Defcon1979 : @Segnoditerra_1 @DimitarL71 ?????????????? mi hanno appena messo sky in camera ieri ma non so che cazzo hanno fatto perchè… - skyitaliawifi : Sky letteralmente il servizio più inutile del panorama wifi, perdite di connessioni, ping saltellante dai 120 minim… - giannifioreGF : Offerta #Sky WiFi a 24,90€ scade tra poche ore: - ilpado007 : @framontesanto84 @faberskj A proposito..?? Sky wifi mi ha lasciato 3 settimane senza linea.. che faccio picchio? -