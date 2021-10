Recensione Apple Watch Serie 7: ricarica rapida e schermo più ampio (Di martedì 19 ottobre 2021) L’evoluzione dello schermo di Apple Watch: a sinistra la Serie 3, nel centro la 6 a destra la 7.Che fosse annunciato come il Watch “migliore di sempre” non avevamo dubbi, lo stesso Tim Cook però in occasione della presentazione della nuova Serie 7 (a partire da 439 euro) ha aggiornato la definizione in: “il più innovativo di sempre”. Vediamo se ha ragione. Le migliorie apportate questa volta sono non tanto rivoluzionarie, quanto importanti e di sostanza perché riguardano soprattutto la velocità della ricarica, lo schermo e la resistenza, tre fronti considerati i più critici dall’inizio dell’era Watch su cui Apple con questo aggiornamento ha fatto degli ottimi passi avanti. Tutte le novità Il sistema di ... Leggi su wired (Di martedì 19 ottobre 2021) L’evoluzione dellodi: a sinistra la3, nel centro la 6 a destra la 7.Che fosse annunciato come il“migliore di sempre” non avevamo dubbi, lo stesso Tim Cook però in occasione della presentazione della nuova7 (a partire da 439 euro) ha aggiornato la definizione in: “il più innovativo di sempre”. Vediamo se ha ragione. Le migliorie apportate questa volta sono non tanto rivoluzionarie, quanto importanti e di sostanza perché riguardano soprattutto la velocità della, loe la resistenza, tre fronti considerati i più critici dall’inizio dell’erasu cuicon questo aggiornamento ha fatto degli ottimi passi avanti. Tutte le novità Il sistema di ...

