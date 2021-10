Oroscopo del Sud | scelte importanti per Gemelli | Leone e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ariete: La comunicazione all'interno della tua relazione dovrebbe ora migliorare, perché Mercurio è tornato direttamente nella tua casa di relazioni più strette. Tuttavia il determinato Marte è in un quadrato teso con Plutone, ora all'altezza della tua carta astrale, quindi qualsiasi cosa tu dica frettolosamente al tuo partner (o cliente) potrebbe essere fraintesa. Se c'è qualcosa che non ti piace dei tuoi arrangiamenti, potresti tenerlo per te finché non sarai in grado di gestire la situazione con più calma. Toro: Probabilmente non ti piacerà, ma in questi giorni potresti dover iniziare un aggiornamento del corso o partire per un viaggio di lavoro che non potrai evitare in alcun modo. Un'altra possibilità è che ci sia un cambiamento nelle politiche aziendali con cui non sarai affatto d'accordo. Se questo è il caso, tieni presente che se segnali i tuoi reclami ai tuoi superiori, la ...