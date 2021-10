Napoli, focolaio nella scuola a Qualiano. De Luca tuona: “Figli di no vax” (Di martedì 19 ottobre 2021) Napoli, focolaio in una scuola a Qualiano, De Luca tuona sui profili social ufficiali: “Sono tutti Figli di no vax irresponsabili”. focolaio in una scuola di Qualiano (Getty Images)In una scuola del comune di Qualiano, nel Napoletano, sono stati registrati oggi ben 13 alunni positivi. Secondo i dati comunicati 8 alunni frequentano la scuola dell’infanzia, 4 le scuole elementari e 1 la scuola media, insieme a loro sono stati contagiati anche 5 insegnanti. In merito al focolaio scatenatosi proprio nella scuola si è espresso il Presidente Vincenzo De Luca che ha pubblicato un post sui ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021)in una, Desui profili social ufficiali: “Sono tuttidi no vax irresponsabili”.in unadi(Getty Images)In unadel comune di, nel Napoletano, sono stati registrati oggi ben 13 alunni positivi. Secondo i dati comunicati 8 alunni frequentano ladell’infanzia, 4 le scuole elementari e 1 lamedia, insieme a loro sono stati contagiati anche 5 insegnanti. In merito alscatenatosi propriosi è espresso il Presidente Vincenzo Deche ha pubblicato un post sui ...

