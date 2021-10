Mercato immobiliare in crescita, +3,2% nel quarto trimestre 2020 (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel IV trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative a immobili. Le compravendite aumentano del 3,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,9% su base annua. In concomitanza delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, nei primi sei mesi del 2020 si registra un forte calo delle compravendite. Segue una ripresa nei mesi estivi, a seguito del graduale allentamento di tali misure. Seppure con intensità diverse, la ripresa, sia congiunturale che su base annua, prosegue nell’ultimo trimestre. Lo rende noto l’Istat.Il 94,2% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (231.100), il 5,4% quelle a uso economico (13.276) e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel IVsono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative a immobili. Le compravendite aumentano del 3,2% rispetto alprecedente e del 4,9% su base annua. In concomitanza delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, nei primi sei mesi delsi registra un forte calo delle compravendite. Segue una ripresa nei mesi estivi, a seguito del graduale allentamento di tali misure. Seppure con intensità diverse, la ripresa, sia congiunturale che su base annua, prosegue nell’ultimo. Lo rende noto l’Istat.Il 94,2% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (231.100), il 5,4% quelle a uso economico (13.276) e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà ...

Advertising

vivereitalia : Mercato immobiliare in crescita, +3,2% nel quarto trimestre 2020 - mutuiSi : ??Ancora good news dal mercato immobiliare ?? Il primo semestre 2021 registra +56% di transazioni residenziali rispet… - messina_oggi : Mercato immobiliare in crescita, +3,2% nel quarto trimestre 2020ROMA (ITALPRESS) - Nel IV trimestre 2020 sono 245.2… - blogsicilia : #notizie #sicilia Mercato immobiliare in crescita, +3,2% nel quarto trimestre 2020 - - nestquotidiano : Mercato immobiliare in crescita, +3,2% nel quarto trimestre 2020 -