Marco Pantani era un noi (Di martedì 19 ottobre 2021) Mica vero che il tempo sistema ogni cosa, che sfuma i contorni, che attenua il nero trasformandolo in toni di grigio. Lo scorrere dei giorni e degli anni non riesce mai a restituire quello che abbiamo perduto. È solo che si mette in mezzo la quotidianità, che accumula immagini e voci, distraendoci. Eppure quel senso di abbandono resiste a tutto questo, non si ripara da solo, al massimo si allontana, viene messo in disparte, come un oggetto rotto che si accantona millantando una futura accomodatura. Il tempo è un placebo, sta a noi convincerci che funzioni. Le ferite si possono pure rimarginare, ma rimane un segno sulla pelle, piccolo o grande che sia, che ci riporta al luogo e al tempo nelle quale si sono formate. Quel luogo e tempo, per un numero indefinibile di persone è Madonna di Campiglio il 5 giugno del 1999. Quando Marco Pantani venne ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Mica vero che il tempo sistema ogni cosa, che sfuma i contorni, che attenua il nero trasformandolo in toni di grigio. Lo scorrere dei giorni e degli anni non riesce mai a restituire quello che abbiamo perduto. È solo che si mette in mezzo la quotidianità, che accumula immagini e voci, distraendoci. Eppure quel senso di abbandono resiste a tutto questo, non si ripara da solo, al massimo si allontana, viene messo in disparte, come un oggetto rotto che si accantona millantando una futura accomodatura. Il tempo è un placebo, sta a noi convincerci che funzioni. Le ferite si possono pure rimarginare, ma rimane un segno sulla pelle, piccolo o grande che sia, che ci riporta al luogo e al tempo nelle quale si sono formate. Quel luogo e tempo, per un numero indefinibile di persone è Madonna di Campiglio il 5 giugno del 1999. Quandovenne ...

Advertising

giroditalia : 'Il migliore. Marco Pantani', un film realizzato da OKTA FILM per ricordare il pirata, con un viaggio inedito nella… - giostuzzi : '#Pantani era un Noi. Noi che non avevamo mai visto nulla di simile. Noi che vedendolo pedalare, cadere, rialzarsi… - biondini_marco : @ValeBidoggia per me è stato un'esperienza davvero toccante. Conoscendo la stra-grande maggioranza dei luoghi e del… - occhiocine : Il migliore. Marco pantani (2021): “Il primo vero film su Marco” - GraziaMarocco : RT @Mora20La: Tra i miei ricordi di infanzia più nitidi ci sono quelli in cui mio padre si alza dal divano appena scatta Marco Pantani, ini… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Pantani Marco Pantani era un noi Marco Pantani' di Paolo Santolini Mica vero che il tempo sistema ogni cosa, che sfuma i contorni, che attenua il nero trasformandolo in toni di grigio. Lo scorrere dei giorni e degli anni non riesce ...

Top Ten dei migliori radio/telecronisti italiani Delfino è una voce storica, che ha non solo fatto calcio, ma Ciclismo ai tempi di Marco Pantani, di Michael Schumacher quando il campionissimo correva con la Ferrari. Ma io mi focalizzo soltanto sul ...

Marco Pantani era un noi Il Foglio Marco Pantani era un noi Perché a oltre vent'anni da Madonna di Campiglio e a quasi diciotto dal suo addio, ogni volta che vediamo una maglia gialla in bicicletta o ci alziamo sui pedali il suo ricordo riaffiora? Al cinema il ...

Il Migliore. Marco Pantani a Parma Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Parma (Parma). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, c ...

' di Paolo Santolini Mica vero che il tempo sistema ogni cosa, che sfuma i contorni, che attenua il nero trasformandolo in toni di grigio. Lo scorrere dei giorni e degli anni non riesce ...Delfino è una voce storica, che ha non solo fatto calcio, ma Ciclismo ai tempi di, di Michael Schumacher quando il campionissimo correva con la Ferrari. Ma io mi focalizzo soltanto sul ...Perché a oltre vent'anni da Madonna di Campiglio e a quasi diciotto dal suo addio, ogni volta che vediamo una maglia gialla in bicicletta o ci alziamo sui pedali il suo ricordo riaffiora? Al cinema il ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Parma (Parma). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, c ...