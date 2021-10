Marano | lite in un negozio finisce nel sangue | accoltellata una 34enne

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Lite per un posto auto: donna accoltellata e ferita gravemente - cronachecampane : La donna, una 34enne di #Marano, è stata colpita con tre fendenti. E' ricoverata all'ospedale di #Pozzuoli: non è i… - NapoliToday : #Cronaca Lite all'esterno di un negozio: accoltellata una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Marano lite

... ma non in pericolo di vita, la donna ferita da tre fendenti durante unanata probabilmente ... Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia diper verificare la dinamica dell'...La Corte ha revocato le statuizioni civili e condannato il Consiglio dell'ordine dei giornalisti al pagamento delle spese didel grado. violenza privataprincipato suicidio condanna 8 ...Una ragazza di 34 anni è stata ferita con tre coltellate a Marano, in provincia di Napoli, durante un litigio che sarebbe nato per un posto auto; ...19 ottobre 2021 È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la donna di Marano ferita da tre fendenti durante una lite nata probabilmente per un posto auto conteso in via Campana, a Quarto (N ...