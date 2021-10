La cattedrale di Chartres e la risonanza di Schumann (Di martedì 19 ottobre 2021) In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che viene condivisa sui social network con post diversi, che riportano tutti comunque una base comune: UNA STORIA FATTA DI INGANNI Nella prima foto, un moderno circuito stampato per desktop, il risonatore Schumann. Nella seconda foto il pavimento della cattedrale di Chartres in Francia. Se hai sempre pensato che quelle cose nelle chiese fossero solo per decorazione, forse è giunto il momento di rivedere la tua posizione, anche alla luce degli strani avvenimenti di questi ultimi 18 mesi. L’elettricità non è una cosa moderna come ci hanno insegnato a scuola. La nostra storia ed il nostro potenziale sono stati sempre nascosti. Mel Hostalrich La firma del post non è importante, anche se il soggetto è l’ennesimo “detentore delle verità nascoste” con ... Leggi su butac (Di martedì 19 ottobre 2021) In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che viene condivisa sui social network con post diversi, che riportano tutti comunque una base comune: UNA STORIA FATTA DI INGANNI Nella prima foto, un moderno circuito stampato per desktop, il risonatore. Nella seconda foto il pavimento delladiin Francia. Se hai sempre pensato che quelle cose nelle chiese fossero solo per decorazione, forse è giunto il momento di rivedere la tua posizione, anche alla luce degli strani avvenimenti di questi ultimi 18 mesi. L’elettricità non è una cosa moderna come ci hanno insegnato a scuola. La nostra storia ed il nostro potenziale sono stati sempre nascosti. Mel Hostalrich La firma del post non è importante, anche se il soggetto è l’ennesimo “detentore delle verità nascoste” con ...

Advertising

francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Complottismi In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che vie… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Complottismi In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che vie… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Complottismi In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che vie… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Complottismi In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che vie… - stop_fake_news_ : #Bufala #Complottismi In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine: Immagine che… -

Ultime Notizie dalla rete : cattedrale Chartres Mollo tutto e me ne vado: ecco i luoghi dove togliere la connessione e ritrovare la pace Il Labirinto della Pace, da Parigi ad Aruba Il labirinto è stato costruito tra il 1194 e il 1220 e quello originale si trova nella Cattedrale di Chartres vicino a Parigi, in Francia, ed è stato ...

Un raro soffitto scoperto a Chartres Una struttura in legno unica e molto complessa, sopravvissuta a due millenni. Quello che gli scavi archeologici hanno svelato a Chartres, città francese nota per la cattedrale di Notre - Dame, è un sontuoso soffitto gallo - romano che rappresenta anche una vera e propria rarità. I tasselli in legno di tiglio, intagliati con ...

Un raro soffitto scoperto a Chartres - ItaliaOggi.it Italia Oggi Mollo tutto e me ne vado: ecco i luoghi dove togliere la connessione e ritrovare la pace Un angolo di paradiso dove spegnere il telefono e la connessione e ritrovare se stessi, dopo i mesi difficili della pandemia. Oggi più che mai, rilassarsi tra panorami da ...

PARIGI-TOURS, LA CLASSICA RIDISEGNATA PROFESSIONISTI \| 10/10/2021 \| 09:00 di tuttobiciweb. Va in scena oggi, sulle strade di Francia, la classica declassata o se volete la classica ridisegnata: la Parigi-Tours. Si par ...

Il Labirinto della Pace, da Parigi ad Aruba Il labirinto è stato costruito tra il 1194 e il 1220 e quello originale si trova nelladivicino a Parigi, in Francia, ed è stato ...Una struttura in legno unica e molto complessa, sopravvissuta a due millenni. Quello che gli scavi archeologici hanno svelato a, città francese nota per ladi Notre - Dame, è un sontuoso soffitto gallo - romano che rappresenta anche una vera e propria rarità. I tasselli in legno di tiglio, intagliati con ...Un angolo di paradiso dove spegnere il telefono e la connessione e ritrovare se stessi, dopo i mesi difficili della pandemia. Oggi più che mai, rilassarsi tra panorami da ...PROFESSIONISTI \| 10/10/2021 \| 09:00 di tuttobiciweb. Va in scena oggi, sulle strade di Francia, la classica declassata o se volete la classica ridisegnata: la Parigi-Tours. Si par ...