Roma, 19 ott. (Adnkronos) - E' di 8,8 miliardi, a quanto apprende l'Adnkronos, la 'posta' prevista in manovra per rifinanziare il reddito di cittadinanza. Per il 2022 erano previsti 7,6 miliardi, come tendenziale, mentre ora sono stati previsti -riferiscono fonti di governo a Cdm in corso- 8,8 miliardi, quindi 800 milioni in più. La stessa somma, dunque 8,8 miliardi, sarebbe stata prevista per il 2023.

Ultime Notizie dalla rete : bilancio fonti Manovra da 23 miliardi, otto per il taglio delle tasse. Pensioni, in cabina di regia proposta quota 102 nel 2022 Manovra, tutte le novità Otto miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse . Lo si apprende da diverse fonti di governo. La cifra sarebbe stata annunciata nel ...

Lavori in ritardo. Disagi per gli studenti dell'Alberghiero " Allo stato attuale però " fanno sapere fonti interne all'amministrazione comunale - non è possibile rinnovare il servizio in quanto non è stata prevista una variazione di bilancio , dato che i ...

L.bilancio: fonti, per reddito cittadinanza 8,8 mld Il Sannio Quotidiano L.bilancio: fonti, per reddito cittadinanza 8,8 mld Roma, 19 ott. E' di 8,8 miliardi, a quanto apprende l'Adnkronos, la 'posta' prevista in manovra per rifinanziare il reddito di cittadinanza. Per il 2022 erano p ...

Legge bilancio: proroga Superbonus condomini, altri bonus per 3 anni Ma al momento escluso bonus facciate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Proroga al 2023 del Superbonus, ma limitata a condomini e Iacp, escludendo quindi le abitazioni unifamiliari. Lo ri ...

