Inter-Sheriff Tiraspol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Youth League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inter-Sheriff Tiraspol, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed Interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a SkyGo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa edesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Advertising

SkySport : #InterSheriff, #Vernydub: 'Spero che i miei ragazzi si godano San Siro' #SkyUCL - sportface2016 : #YouthLeague, oggi in tv #InterSheriff: ecco come vedere la partita - sportli26181512 : Inter-Sheriff: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming: Inter-Sheriff: Sky o Mediaset? Ecco dove vedere la… - news24_inter : Il tecnico ne è convinto ???? - infoitsport : Inter, l'ostacolo Sheriff vale già la stagione: scalpitano Dumfries e Correa -