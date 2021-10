Inter-Sheriff | i convocati di Inzaghi | assente Calhanoglu | c’è Sensi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Simoneha diramato la lista dei giocatoriper, sfida valida per la terza giornata di Champions League. Una sfida delicata per i nerazzurri, “costretti” a vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica. La formazione nerazzurra ha infatti raccolto un solo punto in due partite. Non sarà della partita Hakanper infortunio, ma si rivede Stefano. Ecco quindi i giocatori a disposizione dell’ex tecnico della Lazio per questa sera. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 ...

Non c'è Hakan Calhanoglu tra i 23 convocati dal tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per la gara di stasera contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Il turco infatti aveva stretto i denti contro la Lazio dopo un problema in nazionale, ma l'allenatore ha preferito non rischiarlo. La sfida Inter-Sheriff, in programma domani sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport. In streaming, oltre il servizio di Sky Go, sarà possibile vedere la partita.