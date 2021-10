Inter-Sheriff 3-1 | tris firmato Dzeko-Vidal-De Vrij

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'non sbaglia e rialza la testa in Champions League. Nel terzo turno del Gruppo D, la squadra di Inzaghi batte 3-1 lo-Tiraspol e si rimette in carreggiata per il passaggio del turno. A San Siro gara tirata e con tante occasioni. I nerazzurri sbloccano il match con un sinistro al volo di(34'), poi nella ripresa Thill (52') pareggia su punizione, ma(58') e De(67') chiudono la partita.