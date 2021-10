Il digitale migliora la vita, ma l'accesso ancora non è per tutti (Di martedì 19 ottobre 2021) Per il 70% degli italiani la digitalizzazione migliora la qualità della vita. È questo il primo dato della ricerca “La digital life degli italiani”, realizzata dal Censis in collaborazione con Lenovo. “Presentiamo questa ricerca a 18 mesi dalla pandemia, che ha stravolto le nostre esistenze, ma è stata anche un grande acceleratore digitale”, ha detto il Direttore Generale Censis Massimo Valerii. “Tra il 2019 e il 2020 i consumi complessivi delle famiglie si sono ridotti del 13%, ma in assoluta controtendenza le spese degli italiani hanno avuto un’impennata nel mercato degli smartphone, dei pc e altri accessori”, ha aggiunto. La pandemia, quindi, non ha fermato il mercato dei dispositivi digitali, questo perché, spiega Valerii, “sono visti come degli investimenti dato che migliorano la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Per il 70% degli italiani la digitalizzazionela qualità della. È questo il primo dato della ricerca “La digital life degli italiani”, realizzata dal Censis in collaborazione con Lenovo. “Presentiamo questa ricerca a 18 mesi dalla pandemia, che ha stravolto le nostre esistenze, ma è stata anche un grande acceleratore”, ha detto il Direttore Generale Censis Massimo Valerii. “Tra il 2019 e il 2020 i consumi complessivi delle famiglie si sono ridotti del 13%, ma in assoluta controtendenza le spese degli italiani hanno avuto un’impennata nel mercato degli smartphone, dei pc e altriri”, ha aggiunto. La pandemia, quindi, non ha fermato il mercato dei dispositivi digitali, questo perché, spiega Valerii, “sono visti come degli investimenti dato cheno la ...

