Il coro a più voci di Gualtieri è un cantiere ancora aperto (Di martedì 19 ottobre 2021) Roberto Gualtieri ieri ha fatto la sua prima uscita da sindaco andando a visitare un centro anziani nella periferia del Tiburtino III. Aveva promesso di formare la sua giunta a tempi di record e da subito ha iniziato il giro di incontri con le forze politiche che compongono la sua maggioranza per decidere i componenti della sua squadra. Qui si è accorto che la potenziale fragilità della sua vittoria, oltre che dall'alto astensionismo, è dettata anche dalla frammentazione delle forze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

