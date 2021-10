Il canone non basta, la Rai vuole tassare cellulari e Pc (Di martedì 19 ottobre 2021) L’attuale canone Rai risulta insufficiente per tappare i buchi dei conti della Tv di Stato. La Rai vuole tassare tutti i dispositivi elettronici che possono collegarsi e guardare i canali Rai tramite l’App Rai Play. Incassi in calo: estendere il canone Rai a tutti i dispositivi elettronici L’inserimento del canone Rai in bolletta non è riuscito a far quadrare i conti della Tv di Stato, nonostante abbia permesso di ridurre l’evasione fiscale del canone dal 27% al 3%. Con l’inserimento in bolletta, il canone è stato però ridotto agli attuali 90 euro e secondo l’amministratore delegato Carlo Fuortes le risorse provenienti dagli utenti-contribuenti non sono sufficienti. Fuortes si è presentato in commissione di Vigilanza lamentando questa carenza. Fuortes ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) L’attualeRai risulta insufficiente per tappare i buchi dei conti della Tv di Stato. La Raitutti i dispositivi elettronici che possono collegarsi e guardare i canali Rai tramite l’App Rai Play. Incassi in calo: estendere ilRai a tutti i dispositivi elettronici L’inserimento delRai in bolletta non è riuscito a far quadrare i conti della Tv di Stato, nonostante abbia permesso di ridurre l’evasione fiscale deldal 27% al 3%. Con l’inserimento in bolletta, ilè stato però ridotto agli attuali 90 euro e secondo l’amministratore delegato Carlo Fuortes le risorse provenienti dagli utenti-contribuenti non sono sufficienti. Fuortes si è presentato in commissione di Vigilanza lamentando questa carenza. Fuortes ha ...

