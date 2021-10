Gli innovatori della Apple colpiscono ancora: inventano un 'panno per pulire' a 19 dollari (Di martedì 19 ottobre 2021) *Applaudono lentamente* Apple non cessa mai di stupire. E ce lo ha ricordato a noi persone semplici proprio ieri, quando dopo l'evento di ottobre l'azienda ha svelato la sua ultima creazione: un "panno per lucidare" (Polishing Cloth) marca Apple da 19 dollari. Voglio dire, date un'occhiata. È incredibile. Leggi su it.mashable (Di martedì 19 ottobre 2021) *Applaudono lentamente*non cessa mai di stupire. E ce lo ha ricordato a noi persone semplici proprio ieri, quando dopo l'evento di ottobre l'azienda ha svelato la sua ultima creazione: un "per lucidare" (Polishing Cloth) marcada 19. Voglio dire, date un'occhiata. È incredibile.

Ultime Notizie dalla rete : Gli innovatori Banca Mediolanum entra a far parte dell'indice Mib Esg ... che coniuga la misurazione della performance economica con gli impatti Esg, in linea con i ...e la nostra attitudine all'Humanovability ci permetteranno di progredire in questo percorso come innovatori ...

World Business Angel Investors Week 2021 ... il futuro dell'innovazione e gli strumenti da utilizzare per rendere il nostro pianeta sostenibile.dell'economia globale attraverso la creazione di strumenti finanziari innovativi per innovatori, ...

Italian Tech Stories: gli innovatori italiani che hanno cambiato tutto Repubblica TV Chi siamo Giuria Partner Edizioni precedenti Contatti Cook è il mensile di cucina del Corriere della Sera. News, ricette, inchieste, personaggi e tante curiosità legate al mondo del cibo.

L’Italia terza in Europa nell’innovazione delle bioplastiche: i dati sui brevetti Il rapporto «Brevetti per la plastica di domani: tendenze nell’innovazione globale nel riciclo, nel design circolare e nelle fonti alternative» pubblicato dallo European Patent Office. Tra il 2010 e i ...

