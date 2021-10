Gf vip, Sophie Codegoni provoca Manuel Bortuzzo: “Baciamoci” (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è del tenero tra Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo ? E’ l’interrogativo generale, dal momento che i due appaiono sempre più complici tra loro nella casa del Grande Fratello Vip in queste ultime ore. A destare il sospetto in molti, tra i telespettatori e concorrenti del reality, è la provocazione che l’ex tronista di Uomini e donne ha lanciato al nuotatore nel mezzo di un party registratosi nel gioco. Si tratta della particolare richiesta di un’effusione sotto i riflettori, o meglio un bacio. Gf vip, Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo si avvicinano: il gesto dell’ex Uomini e donne A far tornare al centro dell’attenzione mediatica Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è del tenero tra? E’ l’interrogativo generale, dal momento che i due appaiono sempre più complici tra loro nella casa del Grande Fratello Vip in queste ultime ore. A destare il sospetto in molti, tra i telespettatori e concorrenti del reality, è lazione che l’ex tronista di Uomini e donne ha lanciato al nuotatore nel mezzo di un party registratosi nel gioco. Si tratta della particolare richiesta di un’effusione sotto i riflettori, o meglio un bacio. Gf vip,si avvicinano: il gesto dell’ex Uomini e donne A far tornare al centro dell’attenzione mediaticadel ...

