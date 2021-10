Gabriele Gravina: “I legali di Lotito dovrebbero essere più educati” (Di martedì 19 ottobre 2021) “La giustizia ha fatto il suo corso, come diceva sempre Lotito le sentenze si eseguono, non si commentano“. Lo ha detto il numero 1 della Figc, Gabriele Gravina, all’agenzia Italpress, a margine della proiezione del film “Crazy for Football – Matti per il calcio” alla festa del Cinema di Roma. Gravina si è espresso sui due mesi di inibizione inflitti al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il ‘caso tamponi’. “Io non voglio commentare nulla, parteciperà al consiglio federale, tutti i contributi sono utili, quindi anche quelli del presidente Lotito, poi ognuno potrà trarre le proprie conclusioni, soprattutto su alcuni commenti. Devo dire che mentre noi accettiamo serenamente e in maniera molto pacifica le decisioni, forse alcuni suoi legali ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “La giustizia ha fatto il suo corso, come diceva semprele sentenze si eseguono, non si commentano“. Lo ha detto il numero 1 della Figc,, all’agenzia Italpress, a margine della proiezione del film “Crazy for Football – Matti per il calcio” alla festa del Cinema di Roma.si è espresso sui due mesi di inibizione inflitti al presidente della Lazio, Claudio, per il ‘caso tamponi’. “Io non voglio commentare nulla, parteciperà al consiglio federale, tutti i contributi sono utili, quindi anche quelli del presidente, poi ognuno potrà trarre le proprie conclusioni, soprattutto su alcuni commenti. Devo dire che mentre noi accettiamo serenamente e in maniera molto pacifica le decisioni, forse alcuni suoi...

Advertising

Azzurri : Sabato il Presidente federale Gabriele #Gravina e Leonardo #Spinazzola saranno a #PalazzoMadama per celebrare il tr… - sportface2016 : Caso tamponi, #Gravina: 'I legali di #Lotito dovrebbero essere più educati' - Open_gol : Ormai non c'è giornata di serie A senza un episodio di razzismo dagli spalti. Dal presidente della Figc arriva la c… - Tiador61 : RT @SenatoStampa: Omaggio allo #Sport tricolore ?????????? Oggi, al XVIII appuntamento di #SenatoECultura, con @Pres_Casellati, anche @VVezzali… - OA_Sport : C'è anche la proposta di intitolare una via a Roberto Mancini -